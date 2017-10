"Probé un montón de otras cosas. Hice once años de natación, tres años de básquet en San Lorenzo -era alero-, intenté tocar la guitarra, la batería, el teclado. Pero la que más me copó era esto. Imaginate: un chico de cinco años corriendo por la casa con un cuchillo buscando cosas con una cruz para desarmar. Ése era yo. Mi vieja me lo repite todo el tiempo: andaba por la casa desarmando cualquier cosa que encontrara. Y si no se desarmaba, agarraba un encendedor, calentaba el cuchillo y le cortaba el plástico hasta que se abriera", recordó.