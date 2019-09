Fosse/Vendon no escapa a la parte más oscura de Bob, vinculado toda su vida a drogas, excesos e infidelidades a Gwen. En ocho episodios se recorre a través de saltos en el tiempo la creación también de Sweet Charity hasta llegar a la gran All That Jazz, donde Fosse se muestra a sí mismo cuando la muerte, interpretado en el cuerpo de una mujer (Jessica Lange) viene a buscarlo.