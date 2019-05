Azorín: —Jessica Rabbit (el personaje de la película animada ¿Quién engañó a Roger Rabbit?) decía: "No es que yo sea mala, me han dibujado así". Algo de eso pasa con este personaje. Fernando tiene mucha responsabilidad y no sabe cómo gestionarla. Es faltón con su prometida y no sabe cuidarla. Tiene un estrés constante y le hace perder las formas con la gente del barco. Pero de a poco vas descubriendo cosas de él, ya que en el barco hay un empresario que lo chantajea por una deuda de juego.