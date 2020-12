Cinco series españolas para fanáticos de “La casa de papel”

Series españolas

El furor que La casa de papel ha despertado en la Argentina y en muchos países del mundo la convirtieron en la serie en lengua no inglesa más vista de la historia en Netflix. Para los fanáticos que no saben cómo hacer que pase el tiempo hasta que esté disponible la tercera temporada -eso ocurrirá recién el año que viene-, les recomendamos cinco ficciones españolas que tienen varios puntos en común con la protagonizada por Úrsula Corberó, Itziar Ituño y Álvaro Morte.

La Peste

Serie "La peste"

Alberto Rodríguez y Rafael Cobos le dieron vida a esta historia ambientada en Sevilla en el siglo XVI, sacudida por las pestes que atemorizaban a sus habitantes durante aquella época. Se trata de una serie de misterio y aventuras, que refleja no solo la diferencia en la calidad de vida de los políticos frente a gran parte de la sociedad, sino también el accionar de la Santa Inquisición.

La recreación, la ambientación histórica, la dirección, el valor educativo y la fotografía de La Peste fueron sus características más valoradas por la crítica. Tiene una temporada de seis episodios y ya se anunció que, por lo menos, tendrá una más.

El Ministerio del Tiempo

El Ministerio del Tiempo

Creada por los hermanos Pablo y Javier Olivares, mezcla la ficción histórica y los viajes en el tiempo. Sus protagonistas fueron enviados a momentos clave de la historia de España para evitar el sabotaje de los agentes enemigos. A medida que avanzan los episodios, la trama se hace cada vez más oscura.

Ganó el premio Platino a la mejor serie iberoamericana y es considerada por gran parte de la crítica española como la mejor ficción de la historia del país. Cuenta con tres temporadas y, a pesar del reclamo de sus seguidores, no tendrá una cuarta.

Vis a vis

Serie "Vis a vis"

Es una serie dramática y de suspenso. Ambientada en una prisión -comparada por muchos con Orange is the New Black-, la trama se desarrolla a partir de un entramado de muertes, dinero escondido y una red internacional de delitos. Los productores y guionistas Álex Punta e Iván Escobar le dieron un rumbo de falso documental.

Al igual que en La casa de papel, el encierro se convierte en un factor clave para mantener en vilo a sus espectadores. Sus personajes son de lo más destacado por la crítica; la actriz que interpreta a Nairobi (Alba Flores) interpreta en esta serie a una bailarina lesbiana. Vis a vis tiene tres temporadas y ya se anunció el rodaje de la cuarta.

La Zona

Serie "La Zona"

La trama de esta ficción de los hermanos Sánchez Cabezudo, grabada en 160 locaciones de Asturias, se desata después de un accidente nuclear. El protagonista es un policía sobreviviente que deberá enfrentarse, a su vez, al trauma de haber perdido a un hijo en la central y a una conspiración de los poderes locales.

En sus primeros episodios se podría decir que "tarda en arrancar", pero los personajes tejen una trama sombría que despertó el interés del público, que pide por una segunda temporada.

Fariña

Serie "Fariña"

Carlos Sedes y Jorge Tarrarosa se basaron en el libro homónimo de Nacho Carretero para crear un thriller sobre el narcotráfico en Galicia en los años 80, con producción de Bambú, la misma que hizo Gran Hotel, Velvet y Las chicas del cable. Cuenta la transformación del contrabando de tabaco por drogas duras, amparado por la inacción de las instituciones gubernamentales.

Tiene un ritmo muy dinámico, de esas "adictivas"; con buenas interpretaciones, una ambientación sobria, un guión equilibrado y gran despliegue técnico.

SEGUÍ LEYENDO

Los actores de "La Casa de Papel", personificados como "Los Simpson"

La historia de vida de Arturito, de "La Casa de Papel": "Me estaba haciendo daño con el alcohol y las drogas; toqué fondo"

La desilusión de Belén Francese tras su salida con Arturito, de “La casa de papel”: “Me invitó al hotel y no quise ir”