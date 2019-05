An Accidental Studio arranca con este deseo de rescatar Life of Brian por parte de George Harrison, que tuvo que hipotecar su oficina y su casa. "George era muy fanático de Monthy Python", afirma Ben, y lo vemos en el documental que cuenta con entrevistas al ex Beatle. Para la realización de este largometraje contaron con los testimonios de los actores principales de las películas de la productora, entre ellos Bob Hopkins y Helen Mirren, protagonistas del exitoso film The long good Friday (1980).