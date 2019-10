Para terminar, el conductor recalcó que es fundamental que el presidente electo esté “bien iluminado”. Y señaló: “Ayer vi dos cosas que me sorprendieron. Primero, quiero felicitar a María Eugenia Vidal, que hizo un muy buen discurso que me hizo emocionar mucho. Y para mí, el mejor discurso desde que lo conozco, desde que lo conozco y no en estos cuatro años, lo hizo ayer Mauricio Macri. El mejor, lejos, con una simpleza y una humildad que hasta acá no le había visto, por lo menos, en los actos que hizo”.