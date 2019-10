Por la mañana, en LAM, por El Trece, Ángel de Brito había confirmado la primicia de Yanina Latorre sobre la renuncia de Siciliani, quien deja fuera de concurso a su partenaire, Nicolás Villalba, ya que a esta altura del certamen no será reemplazada. Pero los motivos que habían alegado tenían que ver con disconformidades de la actriz con la producción. “Renunció por ego. Desde el principio tiene problemas con el ego. Tuvo problemas con los camarines, con la puntuación, con el trato del jurado... No le gustó el último ritmo, el del duelo. Le pareció una falta de respeto a su estelaridad. Es una de las participantes que no miran el Bailando. Y se enojó porque tuvo que estar sentada en un banquito, como todos. No le gustó esperar. Lo va a negar, pero renunció”, había asegurado la panelista.