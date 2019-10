Diez minutos después de las once de la mañana, Marcelo Tinelli llegó al colegio Bayard en el barrio de Palermo para emitir su voto. Lo hizo con un look informal: jeans, camisa negra y gorra a tono. Y no lo hizo solo: estuvo acompañado por su hijo menor, Lolo, y Candelaria, quien ejerció su derecho como ciudadana en la misma escuela.