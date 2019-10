Susana contó que pese a ser este un año electoral, tomó una decisión basada en sus gustos personales. “Decidí que no quiero más políticos en mi living. Ya son muchos los programas en los que se puede debatir, con analistas, con gente especializada. Yo no entiendo demasiado, no es lo mío. Además, si invitás a uno tenés que invitar a todos... ¡Y de sólo pensarlo me duermo”, lanzó sincera Susana, quien siempre ha hecho comentarios políticos y no deja de elogiar al actual presidente de los argentinos.