Ante la pregunta de si "hubieses preferido continuar con los especiales de viajes de cara a la elecciones de octubre", la reina de la TV dijo: "Preferí no viajar más, porque es muy lindo, ¡pero agotador, por Dios! Y también decidí que no quiero más políticos en mi living. Ya son muchos los programas en los que se puede debatir, con analistas, con gente especializada. Yo no entiendo demasiado, no es lo mío. Además, si invitás a uno tenés que invitar a todos…¡Y de sólo pensarlo me duermo!".