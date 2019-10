“Yo escuché los reproches que él te hacía, no me los contó nadie. No era una discusión de pareja, te retaba", expresó Yanina Latorre. En tanto, Cinthia siguió en la defensa de su novio. “Nunca voy a permitir que alguien me maltrate, fue una discusión de pareja. Él es una persona excelente, nunca me maltrató, lo voy a defender siempre porque se la persona que tengo al lado. Se equivocó al decirme mentirosa pero es incapaz de levantarme la voz”, concluyó.