Luego, en una entrevista con este medio Julieta explicó cómo fueron los años de violencia psicológica, sometimientos y engaños que sufrió durante una década. “Él me decía que sin él no iba a poder: 'Ya estás vieja, vos qué vas a hacer sin mí... si no servís para nada”, me gritaba. En el último tiempo, cuando discutíamos, me llegó a decir que si fuese un hombre, no me hubiese dejado un solo hueso sano”, declaró la mamá de Mateo y Rocco.