El viernes en la edición de ShowMatch, la modelo y amiga de Martín Baclini, expuso su malestar por los cruces frecuentes con Cinthia y admitió que no sabe si quiere seguir en el certamen. “Me da mucha pena esta situación, hoy vine muy triste por un montón de cosas que me parecen súper injustas. Todo eso me sacó las ganas, y cuando me sacan la alegría y el disfrute no lo puedo disimular", expresó Luli.