“No, qué sé yo. Tenemos una excelente relación de ex, y nos pasa que al los dos trabajar en los medios pasa que por ahí sale una noticia en un portal o en un programa, entonces nos hablamos para decirnos che, viste que salió esto, sabés que no pienso así no? No, ya sé, listo, está todo bien”, expresó el participante.