Los rumores dieron vuelta varios días y, según pudo saber Teleshow, dentro de la producción de Tenemos Wifi no habría caído muy bien que Vigna no saliera a desmentir de manera inmediata los rumores de su enojo, y entre de los ofendidos se encontraría el propio Occhiato, quien esperaba un mensaje de su ex novia de felicitaciones por la nominación y una aclaración sobre las versiones.