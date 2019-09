En ese sentido, con lágrimas en los ojos, recordó: "Y yo le decía: 'No, porque queremos tenerte con nosotros'. Y el día antes que falleciera me dice: '¿Y todo esto para qué?' Y me aprieta la mano. Y le digo: 'Papá, relajá la mano'. Porque a él lo dializaban y le quedó como un tic, de tener la mano cerrada porque le pasaban el catéter. Yo ya sabía y había dado el consentimiento consensuado con mi madre y mi hermana: la orden de que lo dejaran de dializar. Le digo: 'Relajá que ya no te van a dializar más'. Y entonces esbozó una sonrisa y le digo: 'Yo me encargo de Coca (su madre)'. Porque esa era la preocupación.