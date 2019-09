Por su parte, Charlotte Caniggia habló sobre lo sucedido en diálogo con Implacables, el ciclo de El Nueve, y manifestó: "Dije lo que pensaba. Karina se enojó porque quizás tenía razón yo con que le salió mal el inglés, pero no es para que se enoje así, no me gustó mucho. La imitación que hizo de mí fue malísima, no le salió bien. Después no hablamos y a ella no la vi, se fue y chau. A mí no me molesta, me molestó cómo dijo las cosas, de mala manera, como bardera. Quiso armar un poco de quilombo, obvio".