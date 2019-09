Al terminar el juego, Susana preguntó qué había pasado con el casco de la conductora. Denise, un tanto indignada, señaló: "Chicos, se me desarmó el casco, va de nuevo". Nazareno intentó minimizar el hecho diciendo que Maglietti participó en su lugar. Pero Susana no se conformó con la respuesta. Se puso seria, miró directo a su producción detrás de cámara y sentenció: "Momento para que no pase más: el casco tiene que estar soldado, no se puede caer".