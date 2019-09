Con el tiempo aquello se relativizó un poco, porque a ella no le gustó mucho en su momento que se contara públicamente aquel secreto. Su rubio es único y ha marcado su estilo, su carrera, es tendencia en el país e internacionalmente y una marca registrada en su persona. Sólo en una oportunidad, en 1990, Susana se cortó el pelo para su ciclo Hola Susana al pasar a Canal 9, pero no le gustó nada cómo daba en cámara. "Me hace vieja", dijo en su época, casada por aquel entonces con el polista Huberto Roviralta, de quien años después se separaría en medio de un escándalo.