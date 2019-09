Las versiones periodísticas indicaban que Cau no quería irse del hogar familiar y que estaba encerrado para que nadie lo saque, pero el brasileño habló con Los Ángeles de la Mañana y negó los rumores: "Nunca estuve atrincherado en la casa. Cuando Valeria tuvo un problema con su casa, como estábamos casados, pasó a estar a nombre de los dos, pero a mí no me parecía justo porque yo no puse un mango", indicó. Y agregó: "Yo le ofrecí un departamento que tenía en Porto Alegre, pero me dijo que no, que era un problema de ella. Yo le dije que la casa era de ella, porque hacía años que estaba luchando por ese lugar".