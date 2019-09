Estas declaraciones también causaron sorpresa: según pudo saber Teleshow, Valeria desconocía de la existencia de Marcela. Y quizás para saber sobre ella, la cantante estuvo espiando las historias que D' María posteó en Instagram. Al enterarse de esto, la supuesta amante de Bornes estalló de bronca: "No me vuelvo a Bombinhas sin mostrar la peor parte de los audios que tengo de él. Es mi as en la manga. Si Cau me hace enojar, negándome, los descargo todos. No quiero quedar como una chirula que fantasea e inventa", bramó.