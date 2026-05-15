‘Ajolotización’ de la CDMX: Sheinbaum palomea color morado y acusa que críticas son por rechazo a la cultura mexicana

Una imponente escultura de ajolote morado se erige en una avenida principal de la Ciudad de México, generando humor y debate sobre la renovación urbana y la campaña de Clara Brugada. ((Captura de pantalla))

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó abiertamente la decisión de Clara Brugada de utilizar el color morado y el ajolote como símbolos de la imagen urbana de la Ciudad de México, y atribuyó las críticas a un rechazo hacia la identidad y la cultura mexicana.

“Todos los gobiernos pintan puentes peatonales. Clara decidió que para embellecer la ciudad iba a utilizar el color lila. Y ahora una gran crítica por eso. No, no veo por qué. Además, se ve muy bonito, la verdad, los puentes”, señaló Sheinbaum durante su intervención.

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La mandataria recordó que, durante su gestión como jefa de Gobierno y la de Brugada como alcaldesa de Iztapalapa, ambas promovieron el uso del arte urbano y los murales para transformar el paisaje de la ciudad. Subrayó que el color y los símbolos autóctonos contribuyen a mejorar el ánimo y la identidad de quienes habitan la capital.

“Cambia por completo el color en la vida de las ciudades y ella, pues ha pintado de colores muchísimos espacios y yo creo que le da alegría a la ciudad, la pone bonita y eso cambia mucho el estado de ánimo de quien vive la ciudad”, afirmó.

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Sheinbaum también defendió la elección del ajolote, animal endémico del Valle de México, como nueva imagen de la capital. “Escogió el ajolote, que es un animal endémico del Valle de México, como símbolo de la ciudad. Entonces, no sé por qué tanta crítica”, dijo, vinculando la polémica con una visión que prefiere símbolos ajenos a la historia nacional.

Criticarlo es falta de identidad nacional

Para la presidenta, el rechazo a estos símbolos refleja una falta de reconocimiento de los orígenes y la cultura propia. “Mucho tiene que ver con esta visión… de no reconocerse en los ancestros de México, en las culturas originarias, sino quererse reconocer en otras cosas. Es como los que dicen: es que entre el maíz transgénico porque es muy productivo. Pues sí, pero el maíz es México, el maíz nativo es México, es nuestro origen. ¿Cómo no vamos a conservar el maíz nativo?”, cuestionó.

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Sheinbaum criticó que haya quienes prefieran homenajear figuras históricas como Hernán Cortés antes que rescatar y enaltecer los símbolos propios. “El PAN quería hacerle un homenaje a Hernán Cortés… Nosotros no. Nosotros queremos recuperar la esencia y el origen de nuestro territorio y de nuestras culturas. Y por eso el ajolote, que es característico, endémico del Valle de México, pues es un símbolo que escogió Clara para la ciudad”, concluyó.