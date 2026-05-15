Colombia

Petro ‘estalló’ contra políticos tras confirmarse que el audio de apoyo a Iván Cepeda es de un extorsionista: “Increíble el nivel de mentira”

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que la grabación fue hecho por un criminal recluido en la cárcel La Picaleña de Ibagué, que no tiene nexos con las disidencias de las Farc

Guardar
Google icon
- crédito Catalina Olaya/Colprensa
El presidente Gustavo Petro señaló a líderes políticos que incurrir en mentiras para tomar ventaja en las elecciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el audio atribuido erróneamente a alias Rogelio Benavides, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Las autoridades confirmaron que la grabación no corresponde al señalado criminal; se trata de un extorsionista que está recluido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué (Tolima).

Corresponde a días atrás y que no tendría ninguna relación con algún grupo criminal, ya sea de las disidencias bajo el criminal alias Calarcá o bajo el criminal alias Mordisco o bajo cualquier otro criminal”, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Al respecto, el primer mandatario expuso una crítica dirigida a los líderes políticos que asumieron como verdadero el hecho de que alias Rogelio Benavides estuviera apoyando la candidatura de Cepeda Castro. Aseguró que estarían recurriendo a la difusión de desinformación, con el objetivo de lograr que otros aspirantes ganen la contienda electoral.

Es increíble el nivel de la mentira al que algunos líderes políticos están llegando para vencer en las elecciones. La mentira y el miedo como base de la política solo traen el monstruo del fascismo. Una campaña basada en la mentira solo elegirá un gobierno que engañará al pueblo”, señaló el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

En consecuencia, invitó a los políticos a adelantar un debate democrático que esté basado en la verdad y en los argumentos, dejando de lado las falsedades. Recalcó los hallazgos de las autoridades para desmentir cualquier información relacionada con el apoyo de las disidencias de las Farc al candidato de la izquierda.

No existía ninguna comunicación de un miembro de un grupo armado pidiendo votar por un candidato a la presidencia”, indicó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroIván CepedaAlias Rogelio BenavidesExtorsionistaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Audio en el que se habla de apoyar a Iván Cepeda no es del disidente alias Rogelio Benavides: “Es de un extorsionador”

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que la grabación se hizo desde la cárcel La Picaleña (Ibagué, Tolima)

Audio en el que se habla de apoyar a Iván Cepeda no es del disidente alias Rogelio Benavides: “Es de un extorsionador”

La Policía desmanteló una estructura terrorista que suministraba drones a las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Cinco individuos fueron capturados en un operativo que se llevó a cabo en Bogotá, Madrid, Villavicencio, Florencia, Carmen del Chucurí y Lebrija

La Policía desmanteló una estructura terrorista que suministraba drones a las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Sinuano Día resultados de hoy viernes 15 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los viernes, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy viernes 15 de mayo: ganadores del último sorteo

Colombia extraditó al primer integrante del Tren de Aragua que será acusado de terrorismo en Estados Unidos

José Enrique Martínez Flores es acusado de coordinar el tráfico de estupefacientes, la extorsión, prostitución y homicidios en la región

Colombia extraditó al primer integrante del Tren de Aragua que será acusado de terrorismo en Estados Unidos

Madres de Soacha respaldaron a Iván Cepeda, tras supuesto audio de disidencias de Calarcá: “Se lanzó por la presión que ejercimos grupos de víctimas sobre él”

La asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) se refirió a los supuestos audios en los que hombres al mando del cabecilla de las disidencias de las Farc, en los que estarían constriñendo a la población para votar en las elecciones presidenciales por Iván Cepeda en Caquetá, Guaviare y Meta

Madres de Soacha respaldaron a Iván Cepeda, tras supuesto audio de disidencias de Calarcá: “Se lanzó por la presión que ejercimos grupos de víctimas sobre él”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá: fue víctima de la delincuencia

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá: fue víctima de la delincuencia

Kapo emocionó a popular barrio en Cali con una jornada musical y comunitaria: así fue

Shakira y la FIFA recaudan más de 40 millones de dólares para la educación infantil con ‘Dai Dai’ y preparan un concurso para que niños bailen en la final junto a la cantante

Diva Jessurum habló de los desafíos más duros que ha enfrentado: la pérdida de un hijo durante un programa en vivo y el cáncer de seno

Maluma presentó ‘Loco x Volver’: rinde homenaje a sus raíces y a Medellín

Deportes

Alerta por problemas que tendría la selección Colombia en esta sede del Mundial de Fútbol 2026

Alerta por problemas que tendría la selección Colombia en esta sede del Mundial de Fútbol 2026

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la semifinal de ida de los playoffs de la Liga BetPlay

Técnico del Deportivo Pasto, Jonathan Risueño, recibió fuerte castigo de la Dimayor por provocar al público: qué pasó

Selección Colombia femenina Sub-20 ya tiene grupo para la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026

Costa de Marfil dio a conocer la lista final de futbolistas que estarán en el Mundial de 2026: hay varias figuras de Europa presentes