Petro ‘estalló’ contra políticos tras confirmarse que el audio de apoyo a Iván Cepeda es de un extorsionista: “Increíble el nivel de mentira”

El presidente Gustavo Petro señaló a líderes políticos que incurrir en mentiras para tomar ventaja en las elecciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el audio atribuido erróneamente a alias Rogelio Benavides, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Las autoridades confirmaron que la grabación no corresponde al señalado criminal; se trata de un extorsionista que está recluido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué (Tolima).

“Corresponde a días atrás y que no tendría ninguna relación con algún grupo criminal, ya sea de las disidencias bajo el criminal alias Calarcá o bajo el criminal alias Mordisco o bajo cualquier otro criminal”, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en una rueda de prensa.

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Al respecto, el primer mandatario expuso una crítica dirigida a los líderes políticos que asumieron como verdadero el hecho de que alias Rogelio Benavides estuviera apoyando la candidatura de Cepeda Castro. Aseguró que estarían recurriendo a la difusión de desinformación, con el objetivo de lograr que otros aspirantes ganen la contienda electoral.

“Es increíble el nivel de la mentira al que algunos líderes políticos están llegando para vencer en las elecciones. La mentira y el miedo como base de la política solo traen el monstruo del fascismo. Una campaña basada en la mentira solo elegirá un gobierno que engañará al pueblo”, señaló el jefe de Estado.

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En consecuencia, invitó a los políticos a adelantar un debate democrático que esté basado en la verdad y en los argumentos, dejando de lado las falsedades. Recalcó los hallazgos de las autoridades para desmentir cualquier información relacionada con el apoyo de las disidencias de las Farc al candidato de la izquierda.

“No existía ninguna comunicación de un miembro de un grupo armado pidiendo votar por un candidato a la presidencia”, indicó.

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