Luego, agregó: "También uno es sensible con la gente que trabaja que está en otro lugar. De eso se trata un empresario. Yo en su momento tenía un prejuicio de lo que es ser un empresario porque sentía algo frío. Yo soy una emprendedora que trabajó como actriz y modelo. Hoy por hoy, me compuse esto al hombro y laburo todos los días. Trabajo en esta cuestión constructiva de salir adelante en situaciones más difíciles. La verdad que me parece un laburo súper interesante".