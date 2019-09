"Es un acto cobarde que un tipo le pegue a una mina. Así como siempre digo que no soy ningún santo, no soy María Teresa de Calcuta, pero te digo la verdad. Aparte, simplemente (lo que dijo Nannis) es para ocultar otros intereses que son más bien personales", señaló Caniggia, que estaba en Buenos Aires pero días antes de la llegada de su ex mujer a la Argentina, se fue a Brasil.