Y contó: "Varias veces fue violento conmigo. Pero hace tres años que tiene un socio, que es como su representante, y ahí empezó toda la hecatombe. Él se lo empezó a llevar de viaje solo: a mí no me llevaba a ningún lado, me tenía como si fuese nada, como un mueble de la casa. No le importaba nada y se iba a de viaje solo. Si se iba a algún lugar me decía 'vos no venís porque me vas a molestar'. Pasé a ser una molestia. Claro, si tenés un socio y amigo que se va todo el día de joda con vos es normal que le moleste la mujer, porque la mujer no toma drogas, no toma alcohol, no sale de noche y respeta. A un enfermo le gusta una puta drogadicta, no le gusta una mujer que lo respete".