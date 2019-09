Sin embargo, el hijo de Claudio Paul no le perdona lo que dijo sobre él. El conductor lo llamó "pelotudo" y "pendejo inútil". Además expresó: "Imaginemos que tus hijos digan públicamente que sos una lacra humana. Un hijo que además con todo el dolor del mundo deberías decir 'este pendejo en su p… vida no hizo nunca nada que valiera la pena, más que nacer'. Y que si no tuviera el apellido Caniggia no estaría haciendo nada de nada de nada, ni siquiera apareciendo en un medio, como su hermana. Y de golpe me tira que soy una lacra humana".