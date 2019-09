—Aron: Como actor, si no pones una pizca de ti en cualquier personaje que hagas, aunque sea un psicópata loco que no tiene nada que ver contigo, no le estás dando magia. Yo soy muy parecido a Ander, o Ander es muy parecido a mí, en muchos aspectos de personalidad. Yo también soy bastante para adentro. Muchas veces me cuesta gestionar las emociones en mi vida. De manera tal que no debí trabajar tanto en mi personaje porque me parezco mucho.