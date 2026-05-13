Fondo Nacional del Ahorro abre inscripciones para feria de vivienda en mayo de 2026 en Bogotá: este es el enlace de registro

La feria de vivienda del FNA brinda asesoría financiera personalizada y acceso a proyectos inmobiliarios en Bogotá y otras regiones del país - crédiro Fondo Nacional del Ahorro

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció la apertura de inscripciones para su gran feria de vivienda, que se realizará los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026 en Bogotá.

El evento, organizado en la sede principal de la entidad en la localidad de Puente Aranda (carrera 65 11-83), busca facilitar el acceso a casa propia para miles de familias, acercando a los ciudadanos a la oferta de créditos hipotecarios, subsidios y proyectos inmobiliarios de la mano de expertos del sector.

PUBLICIDAD

¿Qué es la feria de vivienda del FNA y por qué asistir?

La feria es una oportunidad única para quienes desean adquirir, mejorar o construir vivienda en Bogotá y otras regiones del país. Durante los tres días de jornada, los asistentes podrán:

Recibir asesoría financiera personalizada para elegir la mejor alternativa de crédito.

Conocer proyectos inmobiliarios y consultar disponibilidad de viviendas nuevas y usadas.

Acceder a información sobre subsidios y programas de apoyo, tanto nacionales como distritales.

Gestionar la viabilidad de sus créditos directamente con el FNA y entidades aliadas en cuestión de minutos.

PUBLICIDAD

La inscripción previa a la feria de vivienda del FNA permite reservar cupo en charlas educativas y agiliza el acceso a servicios y atenciones - crédito Fondo Nacional del Ahorro/X

La feria se desarrollará en horario continuo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., permitiendo a los interesados acercarse sin restricción y resolver todas sus inquietudes en un solo lugar.

¿Cómo inscribirse para asistir?

El ingreso a la feria es gratuito, pero para agilizar la atención y evitar aglomeraciones, el FNA habilitó un formulario de inscripción previo en su portal oficial: www.fna.gov.co. El proceso es sencillo:

PUBLICIDAD

Ingresar al portal del FNA y ubicar el banner o sección “Feria de Vivienda 2026”. Completar el formulario con datos personales, correo electrónico y número de contacto. Seleccionar el día de asistencia según preferencia. Recibir la confirmación vía correo electrónico, la cual se debe presentar al ingresar a la sede.

Inscribirse con anticipación garantiza un acceso más rápido a las asesorías, la posibilidad de separar cupo en charlas y masterclasses sobre educación financiera, y acceso prioritario a simuladores y mesas de atención de instituciones aliadas.

Los asistentes a la feria podrán obtener información sobre crédito hipotecario, leasing habitacional y mejoras de vivienda con condiciones preferenciales - crédito FNA

Alternativas de financiación y afiliación

El FNA presentará en la feria sus opciones de crédito hipotecario, leasing habitacional y crédito sin cuota inicial, orientadas a satisfacer diferentes perfiles y necesidades:

PUBLICIDAD

Crédito Hipotecario: para compra de vivienda nueva o usada, mejora de inmueble, construcción en sitio propio y compra de cartera hipotecaria. Las tasas y condiciones son preferenciales para afiliados.

para compra de vivienda nueva o usada, mejora de inmueble, construcción en sitio propio y compra de cartera hipotecaria. Las tasas y condiciones son preferenciales para afiliados. Leasing Habitacional : permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, eliminando la barrera de la cuota inicial para quienes cumplen los requisitos de ahorro y afiliación.

: permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, eliminando la barrera de la cuota inicial para quienes cumplen los requisitos de ahorro y afiliación. Crédito de mejora de vivienda: para reformas que aumenten el valor y confort del hogar actual.

Para quienes aún no son afiliados, el FNA recordará los mecanismos de vinculación:

PUBLICIDAD

Trabajadores dependientes: traslado de cesantías a través del empleador.

Independientes y contratistas: ahorro Voluntario Contractual (AVC), que consiste en definir un monto mensual de ahorro para construir historial y acceder a créditos en mejores condiciones.

La constancia y antigüedad en el ahorro son claves para acceder a montos mayores y mejores tasas.

El evento contará con orientación de cajas de compensación sobre subsidios superiores a 52 millones de pesos y el programa ‘Mi Casa en Bogotá’ - crédito Colprensa

Acceso a subsidios y acompañamiento

En el recinto, los visitantes podrán recibir orientación de cajas de compensación familiar sobre subsidios que pueden superar los 52 millones de pesos para quienes perciben menos de dos salarios mínimos, así como información sobre el programa local ‘Mi Casa en Bogotá’ de la Secretaría Distrital del Hábitat.

PUBLICIDAD

El equipo del FNA y entidades aliadas estarán disponibles para ayudar a los asistentes a simular montos de crédito, calcular cuotas, conocer requisitos y analizar la mejor forma de acceder a los beneficios.

El monto de crédito aprobado dependerá de la capacidad de pago del solicitante, determinada por sus ingresos menos gastos familiares y financieros. El plazo, sistema de amortización (pesos o UVR) y condiciones del inmueble también influyen.

PUBLICIDAD

El proceso de legalización del crédito demora en promedio 75 días desde la aprobación de la oferta hasta el desembolso, considerando tiempos para confirmación del inmueble, notaría, registro y entrega de documentos.