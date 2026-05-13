Colombia

Hallaron a un hombre suspendido en el árbol de un parque en Bogotá: las autoridades investigan

La incertidumbre y la expectativa se extendió entre los residentes y transeúntes, mientras la investigación oficial avanzaba por parte de los uniformados de la Policía y el equipo de forenses que llegó hasta el lugar para atender la situación

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Imágenes captadas por los habitantes del sector muestran a una persona suspendida de un árbol en un área que es transitada por gran cantidad de personas a diario - crédito Colombia Oscura / X

El hallazgo de un hombre muerto en un parque del barrio Los Almendros, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, generó preocupación entre los residentes del sector. De acuerdo con las versiones preliminares que circulan en redes sociales, la víctima fue encontrada suspendida de un árbol, sin que hasta ahora se conozcan su identidad ni las causas del fallecimiento.

Las autoridades recibieron información de la comunidad, por lo que se desplegó todo un operativo para confirmar los hechos y actuar. Tras confirmarse la situación, un equipo de criminalística fue designado para asistir al lugar, realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones, mientras se espera el resultado de los exámenes forenses.

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El área fue acordonada para proteger la escena y permitir el inicio de las labores investigativas, mientras que la comunidad se quedó en el lugar presenciando las labores de las autoridades.

Por ahora, los uniformados trabajan para recolectar cualquier indicio útil y garantizar la preservación del lugar. El parque fue cerrado para facilitar el levantamiento del cuerpo y el trabajo inicial de los técnicos forenses.

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Primer plano de un árbol oscuro en un parque nocturno, con pasto verde y una cuerda en el suelo, cruzado por una cinta amarilla con el texto 'NO PASE' en rojo.
Las autoridades investigan el macabro hallazgo ocurrido en una zona frecuentada por familias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido confirmada. Tampoco se han divulgado detalles sobre las circunstancias específicas de lo que pudo pasar antes de que terminara en el lugar, pues se estima que pudo suicidarse o ser llevado allí después de un ataque violento.

Aunque estas solo son versiones de la comunidad y serán confirmadas o descartadas conforme avancen los exámenes forenses y el análisis de la escena que serán clave para determinar lo sucedido y contribuir a la identificación de la víctima.

Los residentes de la zona permanecen a la espera de avances en la investigación oficial y de que los allegados del ciudadano sean informados de lo ocurrido para que puedan avanzar con los trámites funerarios.

Por ahora, las autoridades de criminalística mantienen abiertas todas las líneas de indagación para esclarecer los hechos.

Vista nocturna de un parque con un gran árbol oscuro, luna llena en el cielo azul, y una cuerda clara extendida sobre el pasto verde.
La víctima se encontraba suspendida de una cuerda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En desarrollo...

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