Corría marzo del año pasado cuando Anamá Ferreira sorprendió con una serie de furiosos tuits contra Andy Kusnetzoff, a quien acusó de haberle hecho bullying en las épocas en que el actual conductor de PH, Podemos Hablar era notero de CQC. "Has levantado ahora una bandera y te quería recordar que me hiciste bullying durante años cuando hacías CQC y gracias a vos no me llamaron más para hacer TV porque me pusiste el mote sobre mi manera de hablar. Eras el canchero de CQC", escribió, entre otros mensajes, la ex modelo.