La ex modelo remarcó que, ahora, los tiempos han cambiado y es mucho más fácil contar este tipo de cuestiones. "Las mujeres están como poderosas. Es un momento único, en el que vos podés denunciar y te escuchan. Porque antes no te escuchaban. A mi me dijeron: 'Anamá, andá a tu casa que ya vas a mejorar'. Pero un día me amenazó con que me iba a tirar ácido y yo dije: 'Este tipo puede hacerlo'. Después pasó lo de (Carlos) Monzón (quién asesinó a su pareja, Alicia Muñiz) y dije: 'Wow, hasta aquí llego'. Y me separé. Mi ex marido me ayudó a hacer la denuncia. Ahí le dio miedo y desapareció. Aunque, de vez en cuando, aparecía, tal vez después de diez años", relató.