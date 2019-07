"Nosotras teníamos a Alejandro Rey que era como un tío postizo, que se iba a Hollywood. Iba a hacer la película de La Novicia Voladora, que era la famosa serie con Sally Field, y necesitaba despedirse. En esa época Mancera tenía el programa ómnibus (Sábados Circulares), de las once de la mañana hasta las once de la noche. Nosotras tocábamos la guitarra y cantábamos villancicos, como todas las chicas de nuestra edad, y en ese momento él dijo: 'Vamos, yo las llevo, porque Pipo me pide algo emocionante, algo para hacer llorar a la madre'", recordó María Laura sobre los inicios de su carrera.