EEUU emite alerta máxima por brote de ébola en un país con decenas de muertos

El brote de Ébola Bundibugyo en Ituri, noreste de la República Democrática del Congo, suma 246 casos sospechosos y 65 muertes según la OMS y Africa CDC. (un.org)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) informaron que un brote de la cepa Bundibugyo del virus del Ébola afecta la provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo (RDC), desde finales de abril de 2026, con al menos 246 casos sospechosos y 65 muertes, según datos oficiales. El brote motivó la emisión de una alerta de viaje de nivel máximo por parte de Estados Unidos, que recomienda evitar la región afectada.

De acuerdo con el Africa CDC, el brote se concentra en las zonas de salud de Mongbwalu, Rwampara y Bunia. El organismo informó que la cifra de casos confirmados en laboratorio asciende a ocho, incluidos cuatro fallecimientos. El total de muertes se eleva por la detección tardía y la falta de pruebas en muchos pacientes. La advertencia internacional se intensificó tras la confirmación de un caso importado en Uganda, país vecino, según reportó la OMS.

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Este brote representa el decimoséptimo evento de Ébola en la RDC desde 1976. Según la OMS, la situación se complica por la inseguridad en la región, la migración asociada a la minería y la movilidad transfronteriza. Las autoridades sanitarias internacionales han desplegado equipos para contener la transmisión y proteger a la población.

¿Cuáles son los síntomas y riesgos principales del Ébola Bundibugyo detectado en Ituri?

La cepa Bundibugyo del virus del Ébola, según la OMS, genera síntomas como fiebre, debilidad intensa, dolores musculares, vómitos, diarrea y hemorragias internas o externas. El Africa CDC señala que esta variante es menos común en la RDC y que las vacunas y tratamientos disponibles, desarrollados contra la cepa Zaire, resultan menos eficaces frente al Bundibugyo.

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De acuerdo con el Africa CDC, el brote se detectó tras la muerte de una enfermera en Bunia el 24 de abril de 2026, quien presentó fiebre, hemorragias y vómitos. El organismo subraya que la detección temprana, el aislamiento de casos y el rastreo de contactos resultan fundamentales para evitar la propagación.

La OMS advierte que el riesgo de transmisión se incrementa en zonas con alta movilidad poblacional y dificultades de acceso para el personal sanitario. El Africa CDC destaca la importancia de los entierros seguros y la participación comunitaria para la contención.

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La alerta internacional por Ébola Bundibugyo en RDC se intensifica tras el primer caso importado confirmado en Uganda, elevando el riesgo regional. (AP Foto/Jerome Delay, Archivo)

¿Dónde está localizado el brote y cómo evoluciona la situación?

El brote se concentra en Ituri, una provincia al noreste de la RDC, en las zonas sanitarias de Mongbwalu, Rwampara y Bunia. Según el Africa CDC, se han registrado 246 casos sospechosos y ocho confirmados por laboratorio. Entre los confirmados, cuatro han fallecido.

Las autoridades de la RDC, en coordinación con la OMS y el Africa CDC, mantienen la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de casos. La OMS informó que se han enviado a la región más de 5.000 kilogramos (11.000 libras) de suministros, incluidos equipos de protección personal y kits para el transporte de muestras.

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El Ministerio de Salud de Uganda confirmó el 14 de mayo el fallecimiento de un paciente con Ébola Bundibugyo en el Hospital Kibuli Muslim de Kampala, lo que constituye el primer caso importado desde la RDC durante este brote.

¿Qué acciones implementan organismos internacionales y autoridades locales?

La OMS desplegó epidemiólogos, especialistas en control de infecciones, logísticos y expertos de laboratorio en Ituri, con el objetivo de reforzar la identificación de casos y la respuesta en terreno. El Africa CDC convocó a una reunión regional para coordinar esfuerzos entre los países limítrofes.

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Entre las medidas adoptadas se incluyen:

Rastreo intensivo de contactos y búsqueda activa de casos.

Entierros seguros y dignos para víctimas del virus.

Campañas de sensibilización en comunidades locales.

Refuerzo de la vigilancia en puntos fronterizos.

Según la OMS, el trabajo en la región enfrenta “desafíos operativos significativos, incluyendo áreas urbanas con movimientos poblacionales asociados a la minería, inseguridad persistente y frecuentes desplazamientos transfronterizos”.

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El Africa CDC puntualizó que la situación requiere la cooperación internacional para prevenir nuevos casos en países vecinos. “La coordinación regional resulta clave para limitar la expansión del brote”, indicó el organismo en su último informe.

Estados Unidos emite advertencia de viaje de Nivel 4 e insta a evitar desplazamientos no esenciales a la provincia de Ituri y la frontera entre RDC y Uganda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones emitió Estados Unidos y cuáles son las restricciones de viaje?

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje de Nivel 4 (“No viajar”) para la provincia de Ituri. La embajada estadounidense en Kampala instó a sus ciudadanos a evitar desplazamientos no esenciales tanto en la región afectada como cerca de la frontera entre la RDC y Uganda.

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Los viajeros que hayan estado en áreas de brote deben monitorear su salud durante 21 días y, en caso de síntomas, informar a un proveedor de salud antes de acudir a un centro médico. El Africa CDC recomienda mantener la profilaxis contra la malaria, ya que sus síntomas pueden confundirse con los del Ébola.

La OMS y el CDC de Estados Unidos consideran que el riesgo para el público estadounidense es bajo, pero insisten en la necesidad de evitar viajes a la zona de riesgo y de observar medidas preventivas estrictas.

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¿Cómo responde la región ante el riesgo de expansión internacional?

El brote en Ituri incrementó los controles en las fronteras y los sistemas de alerta temprana en Uganda y otros países de la región. Las autoridades ugandesas reforzaron la vigilancia sanitaria tras la confirmación del caso importado, en coordinación con la OMS y el Africa CDC.

El director regional para África de la OMS, Mohamed Janabi, afirmó en un comunicado: “La organización se moviliza rápidamente para detener la transmisión y proteger a las comunidades”. El Africa CDC subrayó que las próximas dos semanas serán decisivas para determinar la evolución del brote.

Según la OMS, se mantiene el monitoreo diario de la situación, y se continúan las investigaciones epidemiológicas para identificar la cadena de transmisión y posibles focos secundarios.

Los síntomas del Ébola Bundibugyo incluyen fiebre, debilidad intensa, vómitos, diarrea y hemorragias; las vacunas existentes son menos eficaces para esta cepa. (REUTERS/Abubaker Lubowa)

¿Qué diferencia a la cepa Bundibugyo y por qué preocupa a las autoridades?

La cepa Bundibugyo es menos común en la RDC, según la OMS. Las vacunas y tratamientos existentes, dirigidos principalmente a la cepa Zaire, no ofrecen la misma protección frente al Bundibugyo. Esta característica complica la respuesta sanitaria y obliga a adaptar protocolos.

El Africa CDC resaltó que la velocidad de propagación depende de la detección temprana y el aislamiento efectivo de casos. De acuerdo con la OMS, los síntomas iniciales suelen confundirse con otras enfermedades endémicas, lo que dificulta el diagnóstico oportuno.

El CDC de Estados Unidos advirtió que, aunque el riesgo para el público internacional es bajo, la movilidad de la población en la región puede favorecer la aparición de nuevos casos en países vecinos si no se refuerzan los controles.

¿Cuál es el impacto inmediato y qué se puede esperar a corto plazo?

El brote en Ituri afecta principalmente a la población local, a las comunidades mineras y a los sistemas de salud de la región. Las restricciones de viaje, la vigilancia epidemiológica y el refuerzo de las medidas preventivas buscan contener la expansión del virus y evitar casos secundarios en países limítrofes.

De acuerdo con el Africa CDC, la evolución del brote dependerá de la capacidad de identificar y aislar casos, realizar pruebas diagnósticas y garantizar la cooperación entre los sistemas de salud de la zona. La OMS y el CDC de Estados Unidos mantienen la asistencia técnica y el monitoreo constante.

Las autoridades insisten en la importancia de la información oficial y exhortan a la población a seguir las recomendaciones de salud pública. El seguimiento diario de la situación permitirá adecuar la respuesta y limitar el impacto del brote en la región.