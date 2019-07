"Hace 40 años me bajaron a patadas del escenario. Me agarraron de los brazos y me dijeron: 'Nena, las minitas de los músicos, abajo'. Y me tiraron al público. Tenía impotencia, estaba con un nudo en la garganta, no sabía cómo hacer para subir… La banda seguía tocando la introducción eternamente y yo ahí abajo. Hasta que Oscar (Mediavilla) me vio haciendo señas, se sacó la guitarra y me vino a buscar", recordó sobre lo que representaba en los comienzos de los '80 ser mujer en un ambiente particularmente machista como el rock.