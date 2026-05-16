Córdoba: investigan la muerte de un bebé de un año que cayó dentro de un pozo ciego

El bebé murió a pesar de los esfuerzos de los médicos del hospital de Canals

Un bebé de un año murió tras caer a un pozo ciego en una casa de Canals, localidad del sudeste de la provincia de Córdoba. Los familiares del niño, ante la desesperación por la situación, optaron por trasladarlo de urgencia por sus propios medios a un centro de salud local, sin esperar la llegada de la ambulancia, pero no lograron salvarlo.

El episodio tuvo lugar cerca de las 14:30 horas del viernes, en una propiedad ubicada sobre la calle San Agustín. Fue un llamado a la línea de emergencias el que puso en movimiento a las fuerzas de seguridad: el aviso alertaba que un menor de un año había caído al interior de un pozo ciego dentro de una vivienda.

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El personal policial se dirigió de inmediato hacia esa dirección, aunque para ese momento los propios familiares ya habían partido con el niño hacia el nosocomio de Canals.

De acuerdo con información oficial a la que accedió Infobae, a pesar de las maniobras de reanimación que el personal médico de guardia practicó al momento del ingreso, los facultativos debieron constatar el fallecimiento del pequeño. Los esfuerzos no alcanzaron para revertir el cuadro.

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La causa penal quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de la fiscal Romina Wisnivetzky. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron las primeras pericias en el lugar del hecho, mientras se aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias del deceso. La investigación apunta a reconstruir la secuencia de eventos que derivó en la tragedia.

Murió una adolescente de Córdoba tras un accidente en un colegio

Angelina Espinoza, una estudiante de 15 años del Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) 294 de la ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba, murió a causa de las lesiones internas que sufrió cuando un arco de fútbol se cayó sobre ella en el patio de la escuela. El hecho ocurrió el jueves durante el recreo y el deceso se confirmó pasadas las 2 de la madrugada del viernes.

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La adolescente jugaba en el patio del establecimiento cuando se colgó de la estructura metálica del arco de fútbol. La estructura cedió y cayó sobre ella, con golpes en la cabeza y el vientre que le generaron un traumatismo cerrado de abdomen con lesiones en el hígado.

El colegio declaró duelo institucional, suspendió actividades recreativas y canceló las clases para acompañar a la familia de la adolescente fallecida

Su padrastro la llevó en vehículo particular a la clínica Viale de Jesús María ese jueves a las 16. Allí, los médicos le practicaron las revisiones correspondientes y resolvieron internarla en terapia intensiva.

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El comisario inspector Vivas, de la Departamental Colón, describió a Cadena 3 el cuadro clínico que presentó la joven al llegar al centro médico: “Llegó lúcida, pero luego se descompensa con ese dolor en el abdomen que tenía. Entró en shock room, con un paro cardiorrespiratorio. La estabilizaron e hicieron todos los estudios. Ahí se dieron que tenía un tipo de hemorragia”.

El funcionario detalló que la operaron de urgencia, fue estabilizada y trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde falleció cerca de las 2 de la madrugada. El certificado de defunción consigna como causas un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio.

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El personal policial tomó conocimiento del deceso tras el ingreso de la menor al nosocomio con una lesión en la cabeza, según precisó la Policía de Córdoba en un comunicado. La fuerza indicó que las circunstancias que originaron el hecho están bajo investigación. La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Monti, de la fiscalía de Jesús María, según informó CBA24N.

Ante la muerte de la adolescente, el IPEM 294 decretó duelo institucional. La dirección del establecimiento canceló el inicio de las jornadas recreativas y deportivas conocidas como Intertribus y suspendió el dictado de clases para los alumnos del turno tarde, según indicó La Voz.

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El turno mañana, en cambio, tuvo actividad con ingreso directo a las aulas. Las autoridades escolares permanecieron junto al entorno de la alumna durante todo el proceso y se pusieron a disposición para acompañar las instancias legales correspondientes.