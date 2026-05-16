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Juan Manuel Cerúndolo sacó pasaje para la final en Bordeaux y se aseguró el mejor ranking de su carrera

El zurdo superó al local Quentin Halys en sets corridos e irá por el título del ATP 175 ante el belga Raphael Collignon

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Juan Manuel Cerúndolo atraviesa una muy buena semana en Francia (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)
Juan Manuel Cerúndolo atraviesa una muy buena semana en Francia (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

Juan Manuel Cerúndolo prolongó su buen momento y este sábado ofreció una actuación de alto vuelo en el ATP 175 de Bordeaux: derrotó al francés Quentin Halys por 6-2 y 6-4 y sacó boleto para la final.

La victoria no sólo coloca al mejor de los hermanos a las puertas de un nuevo título (ganó 11 en el Challenger Tour), sino que además le garantiza el mejor ranking ATP de su carrera.

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El zurdo de 24 años, que llegó al torneo ubicado en el puesto 72 del mundo, escalará al menos hasta el casillero 64°, superando así su marca histórica y consolidando definitivamente su regreso a los primeros planos tras varios meses de crecimiento sostenido. En caso de coronarse este domingo, además, quedará cerca del Top 50, una frontera que hasta hace poco parecía lejana y que hoy aparece como una posibilidad concreta.

En Bordeaux, torneo categoría Challenger 175 que reúne a jugadores de élite en la previa de Roland Garros, Cerúndolo está construyendo una campaña sólida. No perdió sets en toda la semana y partido tras partido mostró una versión madura, agresiva y confiable. Ante Halys (93°), un rival peligroso, local y de gran potencia, el zurdo volvió a imponer condiciones desde el inicio, neutralizó las variantes de su rival y fue explosivo con el saque.

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El dato refleja con claridad su dominio: el menor de los hermanos ganó 24 de los 26 puntos disputados con su primer servicio. Esa eficacia le permitió controlar el ritmo del encuentro y jugar con enorme tranquilidad en cada turno de saque.

Desde el arranque, Cerúndolo dejó en claro que no estaba dispuesto a ceder protagonismo. Quebró rápido, asumió el control del partido y se llevó el primer set por 6-2 con autoridad. En el segundo parcial, el pulso del encuentro se mantuvo intacto: el zurdo consiguió el break en el tercer game, administró la ventaja con personalidad y cerró el encuentro por 6-4 sin mayores sobresaltos.

La victoria tiene un valor extra si se observa el contexto inmediato. Apenas un día antes, Cerúndolo había tenido una exigencia física enorme al disputar dos partidos en una misma jornada: primero, tras la suspensión por lluvia, completó su triunfo ante Román Burruchaga por 6-4 y 6-4, y luego aplastó al estadounidense Martin Damm Jr. por 6-2 y 6-2. Lejos de sentir el desgaste, este sábado volvió a presentarse fresco, enfocado y competitivo.

Cerúndolo Juan Manuel Rosario Challenger

La final de Bordeaux será la número 16 de su carrera en el circuito Challenger, una cifra que confirma su notable regularidad en la categoría. Del otro lado de la red estará el belga Raphael Collignon, otro jugador en ascenso y actualmente ubicado en el puesto 68 del ranking mundial.

Juanma, campeón del ATP 250 de Córdoba en 2021 cuando sorprendió al mundo con apenas 19 años, parece haber encontrado nuevamente el camino de la evolución. Tras temporadas marcadas por altibajos y algunas lesiones, el tenista exhibe hoy una versión más completa y preparada para competir de manera consistente en los grandes escenarios.

Cerúndolo llega a la final con argumentos firmes y la confianza de quien está atravesando uno de sus mejores momentos.

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