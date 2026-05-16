EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026 l

La definición por la primera estrella del año ya tiene a sus cuatro protagonistas. En una fase decisiva, solo Santa Fe, Junior, Deportes Tolima y Atlético Nacional siguen en carrera, tras superar sus compromisos en los cuartos de final y asegurar un lugar en las semifinales.
La serie semifinal entre Santa Fe y Junior tendrá su primer capítulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos conjuntos buscarán tomar ventaja en la eliminatoria. El partido de ida está programado para el sábado 16 de mayo, con inicio a las 8:30 p. m.
Así estará conformada la terna arbitral
- Árbitro principal: Wilmar Roldán (Antioquia)
- Asistente número 1: Cristian Aguirre (Caldas)
- Asistente número 2: Javier Patiño (Meta)
- Cuarto árbitro: Sebastián Vela (Bogotá)
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
- AVAR: Ricardo García (Santander)
El primer enfrentamiento de ida pone al conjunto bogotano frente a los tiburones, en un duelo que revive la reciente rivalidad entre ambos equipos. Hace pocos meses, los cardenales se impusieron en la Superliga, una herida que Junior busca cerrar con una revancha.
La serie entre Santa Fe y Junior arrastra cuentas pendientes. Los dirigidos por Pablo Repetto vienen de firmar una de sus actuaciones más sólidas del año al golear 4-0 al América en El Campín, resultado que les permitió acceder a las semifinales y consolidar su candidatura al título.
Según la crónica, esa victoria superó incluso el rendimiento mostrado en la conquista de la Superliga meses atrás.
Junior, por su parte, afronta la ida en Bogotá con cautela. Sabe que para llegar con posibilidades a Barranquilla debe resistir la presión de Santa Fe, que se muestra en alza y con la confianza renovada tras la goleada reciente.