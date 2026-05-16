EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026 l

El Cardenal recibió por la fecha 8 a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín - Crédito @SantaFe/@JuniorClubSA

La definición por la primera estrella del año ya tiene a sus cuatro protagonistas. En una fase decisiva, solo Santa Fe, Junior, Deportes Tolima y Atlético Nacional siguen en carrera, tras superar sus compromisos en los cuartos de final y asegurar un lugar en las semifinales.

La serie semifinal entre Santa Fe y Junior tendrá su primer capítulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos conjuntos buscarán tomar ventaja en la eliminatoria. El partido de ida está programado para el sábado 16 de mayo, con inicio a las 8:30 p. m.