Cuatro personas mueren por caídas accidentales en distintos puntos de España

Fallece un trabajador en Leganés tras precipitarse 10 metros desde la cubierta en la que trabajaba. (Europa Press)

Cuatro personas han perdido la vida este sábado en distintos puntos de España en una jornada marcada por varios accidentes mortales relacionados con caídas desde altura o precipitaciones en entornos naturales, urbanos y laborales. Los sucesos, ocurridos en País Vasco, Galicia, Andalucía y Madrid, han obligado a desplegar numerosos dispositivos de emergencia sin que en ninguno de los casos se pudiera salvar la vida de las víctimas.

El primer accidente mortal del día se registró en torno a las 11:00 horas en San Sebastián (País Vasco), cuando un hombre de nacionalidad británica falleció tras caer desde el Monte Urgull hasta la zona del Paseo Nuevo.

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Según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, una llamada al 112 alertó de la presencia de un cuerpo en el entorno del paseo marítimo. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de bomberos, servicios sanitarios y agentes de la Ertzaintza, que tan solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

El cuerpo fue trasladado posteriormente al Instituto Vasco de Medicina Legal para la práctica de la autopsia. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso, que por el momento se mantienen sin confirmar.

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Un joven cae al mar en un accidente con un quad

Horas después, en torno a las 14:45 horas, se produjo el segundo suceso en Ribadeo (Lugo), donde un joven de 23 años perdió la vida tras sufrir un accidente mientras circulaba en quad por la carretera cercana a la parroquia de Piñeira.

Helicóptero de guardacostas de Galicia, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El vehículo, por causas que se investigan, cayó al mar en una zona de acantilados. Fue un amigo de la víctima quien dio la voz de alarma tras perderle de vista, lo que activó un amplio dispositivo de emergencia.

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El 112 Galicia movilizó a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil y Policía Local, además de un helicóptero de rescate. El cuerpo del joven fue localizado desde el aire y recuperado mediante grúa por el helicóptero, siendo posteriormente trasladado hasta los servicios sanitarios, que únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Una escaladora se precipita por un desfiladero

Por otra parte, una escaladora falleció tras sufrir una caída de unos 50 metros en el paraje del Torcal de Antequera (Málaga), concretamente en la zona del Nacimiento de la Villa. El accidente se produjo cuando la víctima descendía por una pared en un tramo escarpado y acabó precipitándose a una grieta de difícil acceso.

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Un compañero alertó al 112 Andalucía, lo que activó un operativo de rescate en el que participaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil y el Grupo de Rescate en Montaña (EREIM), además de bomberos de Málaga. Pese a la rápida intervención, los equipos solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar debido a la complejidad del terreno y la gravedad de las lesiones sufridas.

Helicóptero y agente de Guardia Civil, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Un accidente laboral en Madrid

El cuarto suceso, de carácter laboral, se produjo en Leganés, donde un trabajador de 54 años falleció tras precipitarse desde una altura aproximada de 10 metros mientras realizaba labores de reparación en la cubierta de un edificio situado en la calle Trueno.

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El aviso fue recibido a través del 112 de la Comunidad de Madrid, lo que movilizó a efectivos del SUMMA 112, bomberos y Policía Local y Nacional. A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento del trabajador. Además, la Policía Nacional ha asumido la investigación del accidente laboral para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída, así como posibles fallos en las medidas de seguridad.

Aparte de estos trágicos sucesos, en la madrugada del sábado una mujer estadounidense de 65 años falleció tras caer al agua en el puerto deportivo de La Ràpita. Su acompañante se lanzó al mar para intentar rescatarla, pero, pese a ser trasladada al Hospital de Amposta, la víctima falleció horas después.

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Elaborado con información de Europa Press