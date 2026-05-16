Horacio Zeballos alcanzó la final del Masters 1000 de Roma e irá por su primer título del año junto a Marcel Granollers

Horacio Zeballos y Marcel Granollers buscan su tercer título en Roma (Crédito: X / @AAT)

Horacio Zeballos y Marcel Granollers volvieron a confirmar este sábado por qué siguen siendo una de las parejas más consistentes y peligrosas del circuito mundial de dobles. En una jornada vibrante, con interrupciones por lluvia y una gran remontada, el argentino y el español derrotaron al croata Nikola Mektic y al estadounidense Austin Krajicek por 6-7 (10), 7-5 y 10-2 en el super tie-break para avanzar a la final del Masters 1000 de Roma.

En el Foro Itálico, donde ya levantaron el trofeo en 2020 y 2024, la dupla hispanoargentina, segunda favorita, volvió a dar una muestra de carácter competitivo. Después de ceder un primer set extremadamente parejo, en el que desperdiciaron oportunidades y terminaron cayendo en un tie break muy ajustado, Zeballos y Granollers mantuvieron la calma en un contexto adverso y revirtieron el encuentro tras dos horas y 14 minutos de juego.

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El partido tuvo todos los condimentos de una semifinal de élite. La lluvia en Roma obligó a detener el juego en dos ocasiones, alteró el ritmo de ambos equipos y sumó un componente mental decisivo. Pero en ese escenario apareció la experiencia de Zeballos y Granollers.

Con mayor solidez en los momentos determinantes, quebraron en el tramo final del segundo set para forzar el súper desempate y allí fueron ampliamente superiores: dominaron de principio a fin para cerrarlo con un contundente 10-2.

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La victoria los depositó en una nueva definición en la capital italiana, torneo en el que construyeron algunos de los capítulos más destacados de su recorrido conjunto. Roma parece ser territorio fértil para una pareja que hizo de la regularidad una marca registrada y que ahora irá en busca de su tercer trofeo en el Foro Itálico.

Pese a haber sostenido un rendimiento competitivo muy alto durante la temporada, con semifinales en el Abierto de Australia, Indian Wells, Miami y otras actuaciones destacadas, Zeballos y Granollers todavía no lograron títulos en 2026. Además vienen de un golpe inesperado en Madrid, donde quedaron eliminados en la primera ronda, resultado que impactó directamente en el ranking y provocó que Zeballos perdiera el número uno del mundo en la modalidad.

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Lejos de desmoronarse tras ese tropiezo, la respuesta llegó en uno de los escenarios más importantes de la gira europea sobre polvo de ladrillo. Antes de esta semifinal, el argentino y el español habían mostrado autoridad en cuartos de final al superar con un triunfo nítido sobre los franceses Fabien Reboul y Sadio Doumbia, otra de las mejores duplas del mundo, por 6-2 y 6-3.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers con el trofeo en Roma 2024 (Fuente: EFE)

Ahora, Zeballos y Granollers irán por todo ante una pareja de alto nivel: los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, séptimos preclasificados del torneo, que eliminaron al estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski (4°) por 7-6 (9), 3-6 y 10-6 en otra llave de altísimo nivel.

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Para Zeballos, esta nueva final representa otra oportunidad de seguir ampliando una carrera histórica para el tenis argentino. A sus 41 años, el zurdo marplatense continúa compitiendo en el más alto nivel. Su experiencia, talento y lectura táctica siguen siendo armas determinantes en el circuito ATP.