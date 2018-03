Em: No, yo apenas me casé me fui a trabajar a Venezuela, y después –sin saber que estaba embarazada– también viajé a Tokio. Luego criamos a nuestros hijos siguiendo las temporadas entre Palm Beach, Europa y Argentina, donde gracias a Dios ahora vivimos las tres.

Eu: Apostamos a nuestro país. Además, ahora que somos abuelas, nos gusta malcriar y estar cerca de nuestros nietos. Pero sí, vivir en el exterior no fue fácil. Uno escucha fantasías de la gente que se quiere ir, pero cuando estás afuera extrañás un montón.

L: Yo crié a mis tres hijos viajando por todos lados… Ahora que nos instalamos de vuelta acá, ellos se fueron a vivir a España, Sudáfrica y Estados Unidos. Lo que más lamento es ver por Skype cómo crecen mis nietos. El otro día, mi hija Paulina me comentó que había alquilado un auto con CD y les iba a poner nuestros discos a mis nietos. Hay que hacer algo para estar en Spotify!