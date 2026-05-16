El alza internacional del petróleo impulsa un nuevo aumento en los precios de combustible en República Dominicana

Un empleado de gasolinera sostiene una boquilla de combustible mientras los precios de la gasolina y el diésel, impulsados por el alza del petróleo, suben en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de República Dominicana dispuso un reajuste en los precios de los combustibles, la decisión, comunicada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), responde a la inestabilidad de los mercados internacionales y busca equilibrar los costos internos con un fondo de subsidio superior a RD$1,400 millones (USD$23,476,525).

Según datos oficiales, la semana del 16 al 22 de mayo de 2026 estará marcada por incrementos en los precios de las gasolinas y gasoiles, así como por el congelamiento del precio del gas licuado de petróleo (GLP), en un intento por limitar el impacto en los sectores más vulnerables. La entidad reportó que el ajuste se produce tras una escalada en las cotizaciones globales del crudo y una leve apreciación del peso dominicano frente al dólar.

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Ante este panorama, el Gobierno asignó RD$1,435 millones para subsidiar los combustibles, según cifras difundidas por el MICM. La medida intenta evitar que la totalidad de la subida internacional se traslade al consumidor, a la vez que preserva la estabilidad del transporte público y de los hogares que dependen del GLP.

Los precios oficiales de combustibles en República Dominicana registran alzas en gasolinas y gasoiles para la semana del 16 al 22 de mayo de 2026, mientras que el GLP y el gas natural mantienen sus valores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto, a los combustibles utilizados por la industria y la aviación, como avtur, kerosene y fuel oil, experimentaron bajas en sus precios internacionales. El avtur se cotiza a RD$299.14 por galón (USD$5.02), el kerosene a RD$338.30 (USD$5.67), el fuel oil #6 a RD$197.39 (USD$3.31) y el fuel oil 1% a RD$218.74 (USD$3.67). Estos descensos se trasladan de manera íntegra al mercado interno, según lo informado por el MICM.

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La política de subsidios se concentra en los combustibles de mayor consumo popular, mientras que las reducciones globales permiten aliviar parcialmente los costos para los sectores productivos y el transporte aéreo. Esta estrategia busca crear un balance entre la protección social y la disciplina fiscal en un contexto de volatilidad regional.

Nueva alianza con Guyana: apuesta por la diversificación

Como parte de las medidas de largo plazo, el Gobierno dominicano formalizó un acuerdo estratégico con la República Cooperativa de Guyana para la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. El convenio se enfoca en el bloque terrestre Berbice On-shore, una zona del noreste de Guyana con alto potencial geológico, y es encabezado por la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) en representación del Estado.

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De acuerdo con información oficial difundida, la estructura financiera del acuerdo garantiza a República Dominicana una participación accionaria neta del 10% en los derechos de explotación del bloque, sin requerir inversión de capital de riesgo por parte del Estado dominicano. Esta condición permite al país acceder a recursos energéticos estratégicos sin comprometer fondos públicos en la etapa inicial.

La firma del tratado contó con la presencia de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana. El convenio otorga al país caribeño un derecho preferencial de adquisición sobre el petróleo o gas natural extraído, una cláusula que, según funcionarios, fortalece la seguridad energética nacional y reduce la dependencia de intermediarios y de la inestabilidad global.

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Los presidentes Luis Abinader de República Dominicana y Mohamed Irfaan Ali de Guyana firman un documento con el logo de Refidomsa y símbolos de petróleo y gas, con sus banderas nacionales al fondo, en un acto de cooperación energética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doble enfoque adoptado por las autoridades dominicanas busca proteger a los consumidores ante los vaivenes internacionales y avanzar hacia una mayor autonomía energética. El MICM afirmó que la combinación de estas políticas permitirá sostener el crecimiento económico y el bienestar social, incluso en un entorno de alta incertidumbre.

La semana del 16 al 22 de mayo queda marcada por la intervención activa del Estado en el mercado de combustibles y la consolidación de nuevos acuerdos internacionales.

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