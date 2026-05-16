El gobierno de Guatemala realiza operativo en la cárcel Renovación I tras motines y hallazgos de privilegios

La intervención policial en el penal de Escuintla responde a motines recientes y a la violencia carcelaria que elevó la presión social en Guatemala desde enero de 2026./(Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Guatemala sigue ejecutando acciones en los centros penitenciarios. Esta mañana se realiza un operativo de alto impacto en la cárcel Renovación I, ubicada en Escuintla, con un despliegue coordinado del Sistema Penitenciario de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Ejército para recuperar el control del penal, epicentro reciente de motines y foco de privilegios extendidos a cabecillas delictivos.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la medida busca interrumpir la coordinación de ilícitos internos y responder a la presión social generada tras episodios de violencia carcelaria registrados desde principios de año.

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La intervención de este 16 de mayo no es aislada. Según consigna el medio Emisoras Unidas, el pasado 25 de abril se decomisaron ocho teléfonos celulares, un enrutador de internet, un panel solar, 80 cajetillas de cigarrillos y armas punzocortantes, lo que evidencia la continuidad de los operativos para erradicar el ingreso de objetos ilícitos. Los equipos desplegados, conformados por elementos de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, ingresaron al penal antes del amanecer, equipados con chalecos antibalas, gorros pasamontañas y armamento adecuado.

La cárcel Renovación I es considerada epicentro del crimen organizado carcelario y foco de estrategias estatales para combatir la delincuencia penitenciaria en Guatemala./(Ministerio de Gobernación de Guatemala)

La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó a Publinews que el penal alberga reclusos calificados como de alta peligrosidad, incluidos integrantes de la llamada “Rueda del Barrio 18”, estructura imputada de coordinar extorsiones, sicariato y ataques violentos fuera y dentro de las instalaciones. Autoridades indicaron que los detalles completos sobre posibles nuevos decomisos o traslados ejecutados serían difundidos únicamente tras la conclusión del operativo, manteniendo la confidencialidad táctica.

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La situación en Renovación I escaló a un nivel crítico tras los disturbios del 17 de enero de 2026, cuando un amotinamiento mantuvo bajo tensión el penal durante más de 24 horas. Según el Grupo Emisoras Unidas, la intervención policial culminó con el sometimiento de diversos líderes de estructuras criminales, un hecho que desencadenó represalias dirigidas contra la institución: once agentes de la PNC perdieron la vida en ataques inmediatos a la toma del penal.

Investigaciones documentadas por Prensa Libre y Emisoras Unidas revelaron evidencias de privilegios concedidos a cabecillas, como la existencia de aire acondicionado, alimentos de restaurante y solicitudes de camas “king size”. En respuesta, el Ministerio de Gobernación, dirigido por Marco Antonio Villeda, ordenó la construcción de áreas especiales dentro de Renovación I para aislar a los principales responsables, entre ellos se encuentra Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”. Estos líderes fueron reubicados en contenedores habilitados, con el fin de restringir su acceso a recursos y tecnología que facilitaban la coordinación de delitos desde el interior.

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Renovación I: foco de requisas y epicentro del crimen organizado carcelario

Los operativos buscan impedir la reproducción de prácticas criminales en Renovación I y reflejan el desafío continuo de las autoridades ante reclusos de alta peligrosidad. /(Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Según consigna Prensa Libre, la cárcel de Renovación I es considerada como epicentro de las estrategias estatales para combatir la criminalidad penitenciaria en Guatemala. Las reiteradas requisas han llevado al hallazgo de electrodomésticos, ventiladores y áreas especialmente acondicionadas para cabecillas; todos estos elementos fueron utilizados para mantener un control efectivo sobre distintas formas de delincuencia pese al encierro formal.

De acuerdo con la documentación del medio, los disturbios y la presión ejercida por estructuras internas buscaban restablecer los beneficios a los que estuvieron acostumbrados algunos líderes, tendencia que marcó la pauta de endurecimiento y aislamiento promovida por el Gobierno en los meses recientes.

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A raíz de estos operativos, Renovación I se consolidó como un caso representativo de la problemática carcelaria en Guatemala, donde la coexistencia de reclusos de alta peligrosidad y la capacidad de las autoridades para impedir la reproducción de prácticas criminales dentro de los muros constituye un desafío en permanente evolución.