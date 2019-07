A la hora de los puntajes, Ángel De Brito (voto secreto) destacó el trabajo de la coach, Sabrina Sansone: "La coreo estuvo bien pensada para El Polaco. La parte bailada estuvo muy sincronizada. Me encantó". Pampita (10) también les dio el visto bueno: "Vinieron recargados, con mucha fuerza. Las chicas son un fuego. Fue una noche excelente". Flor (9) remarcó: "Fue muy contagioso lo que pasó en la pista, fue hermoso. Este trío es maravilloso. Piénsenlo". Polino (5) solicitó la opinión del BAR y les preguntó: "¿Ya hicieron un trío alguna vez?". Nuevamente las respuestas de Barby y El Polaco fueron afirmativas. Noelia dijo que no, pero quedó en pensarlo: "Para el próximo baile me decido".