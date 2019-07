Intentando tranquilizarlo, Larresse lo abraza y le dice: "Tranquilo, no se preocupe". "Nunca en mi vida tuve miedo", le responde Vicuña. Y, después, tomándole la mano, le pregunta: "¿Usted me cree, verdad?". "Sí, claro que sí", le responde el hombre. "¿No me va a dejar nunca solo?", insiste el personaje de Torcuato Ferreyra. "No, claro que no", le asegura el juez.