Los conductores recordaron un conflicto que tuvieron las actrices hace un tiempo. Todo comenzó cuando la ex de Alejandro Fantino le compró una casa a Barbarossa. "Es una casa muy linda, pero me la entregaron más o menos. Estaba medio enclenque y no me avisaron. Me iba a mudar y ese día se me vino abajo la casa. Le escribí a Georgina y me bloqueó", había relatado la actriz en el programa Los ángeles de la mañana.