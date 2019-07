"No fue sencillo para mí. No sólo no se lo conté a mis hermanos sino que no se lo conté a nadie, no es que se los oculté a ellos. Yo lo conté, lo que no avisé es que iba a salir la revista. De lo que estoy convencido es que no tengo que dar justificaciones de lo que hice, hice lo mejor que pude, no se los conté a ellos porque para mí era muy movilizante y no quería cargar con quizás lo que tuve que cargar después, con las lógicas reacciones que tuvieron cada uno antes que sucediera", sentenció Dente, quien cuando le preguntaron concretamente por su hermano tuvo sólo palabras elogiosas para él.