En tanto, Graciela se desentendió de la situación y continuó: "Alguien me explica de qué habla. Yo no tenía idea que existía 'El palacio de la… Y el palacio de la cucaracha se le dice, desde épocas antiquísimas, a lugares donde se vive muy mal… es humor… humor". Y volvió a dejar un mensaje en claro para todas las "angelitas": "No se esmeren en hacerme mierda porque no me entran las balas".