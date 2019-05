Todo comenzó cuando Legrand le consultó a Alfano por sus polémicos dichos sobre el caso de Juan Darthés: la actriz había dicho que “es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso”. En ese sentido, manifestó: “La protección del inocente es importante, como lo es el derecho al juicio justo y a la representación legal. Simplemente cité la Constitución, pero se hacen esas implicaciones que no tienen nada que ver, como que yo defendía a Darthés. Y yo de ninguna manera puedo hacer eso porque no conozco los hechos y no tengo opinión. Por esto tuve que confesar algo que hubiera preferido no decirlo, porque no lo dije durante muchos años”.

Luego la artista, más allá del mal momento, dio un mensaje tranquilizador: “Por suerte conmigo no pasó nada, no me agredió. Fue una situación muy rara. Él me tiraba besos mientras estaba peleando con la policía. Actuó bien la policía porque evidentemente era una persona que se ponía muy agresiva”.