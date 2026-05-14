Jhon Durán acordó licencia con el Zenit “por circunstancias personales” y se perderá la definición de la Liga de Rusia

Jhon Jáder Durán continúa con su mal momento con el Zenit, que le costó ahora la eliminación en la Copa de Rusia y solo le queda la Liga Premier - crédito FC Zenit

Jhon Jader Durán estará ausente en el partido del Zenit FC ante el Rostov en la última jornada de la Liga Premier de Rusia. Si el equipo de San Petersburgo gana, se coronará campeón por undécima vez y se convertirá en el club con más títulos en la historia de la primera división rusa.

A través de una publicación en X, el Zenit confirmó que se acordó una licencia para que el futbolista atienda “circunstancias personales” y que su regreso al equipo será anunciado en los próximos días.

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Comunicado del Zenit sobre la licencia acordada con Jhon Jader Durán en el cierre del campeonato de Rusia - crédito Zenit

“Comunicado del club sobre Jhon Durán.

El delantero colombiano y la dirección del Zenit han acordado una licencia del jugador por circunstancias personales.

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Los detalles de la fecha de su regreso serán anunciados en el futuro cercano".

El último partido en el que Jhon Jader Durán sumó minutos en Rusia fue el 26 de abril, cuando entró en el segundo tiempo para jugar 17 minutos en la victoria 2-0 contra Akhmat Grozny. Su última anotación se remonta al 18 de marzo ante el Dinamo de Moscú en la Copa de Rusia, torneo del que fueron eliminados.

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